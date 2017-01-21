19 hafız adayı onurlandırıldı

Elbistan Ravza Hafızlık ve Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda öğrenim gören 54 hafız adayından 19’u teşekkür, takdir ve onur belgeleri ile onurlandırıldı.

Tepebaşı Mahallesinde açıldığı günden beri onlarca hafız yetiştiren Elbistan Ravza Hafızlık ve Yatılı Kız Kur’an Kursu, 1 haftalık ara dönemde öğrencilerini belgelerle sevindirdi. Öğrenciler belgelerini Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel’in elinden aldılar.

Programda hafızlığın önemi ile ilgili bir konuşma yapan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, genç yaşta hafız olmak için bu mekânı tercih eden kız öğrencileri tebrik etti.

Demirel, “Kur’an-ı Kerim’in ilk nüzulünden itibaren başlayan hafızlık müessesesi, günümüze kadar gelmiştir. Asr-ı Saadet’te Kur’an’a hizmet eden hanımlar çoktur. Hanımların da Kur’an’a, İslam’a hizmet etme noktasında ne kadar başarılı olduklarını bize gösteren örnekleri saymakla bitiremeyiz. Bugün de aynı şekilde hanımlar kendi selefleri olan sahabiye hanımların yolunu, izini takip etmeli, onları kendilerine rol model olarak görmelidirler. Yeryüzünde Kur’an-ı Kerim’den değerli bir şey yoktur. O eşsizdir ve hiçbir şeyle mukayese edilemez. Bütün medeniyetlerin ve güzelliklerin temeli Kur’an’dır. İçindeki bilgiler sonsuz ve sınırsızdır. Kur’an okuyanlar ve öğrenenler Allah katında değerli ve aziz kişilerdir” dedi.

Tepebaşı Hafızlık Ravza Yatılı Kız Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz, Ravza Hafızlık Kız Kur’an Kursu Yöneticisi Gülhan Koçkar ve diğer öğreticilere hizmetlerinden dolayı da ayrı ayrı teşekkür eden Müftü Demirel, daha sonra hafız adaylarına tek tek teşekkür, takdir ve onur belgelerini verdi.



