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15 Temmuz Şehitleri Satranç Turnuvası sona erdi

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası sona erdi.

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15 Temmuz Şehitleri Satranç Turnuvası sona erdi

            15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası sona erdi.

            Eğitim Bir-Sen Elbistan Temsilciliği’nin sponsorluğunda, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Elbistan Gençlik hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Elbistan İlçe Temsilciliğinin organize ettiği, Elbistan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası büyük ilgi gördü.

162 sporcunun katıldığı ve toplamda 1000 TL ödülün dağıtıldığı turnuvaya ilk defa Anaokulu öğrencileri de katıldı.

TSF Elbistan Temsilcisi Fatih Çetin, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Elbistan Eğitim Bir-Sen Başkanı Tahsin Çıplak ve yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Şube Müdürleri, Özel Yıldız Okulu ailesi ve tüm katılımcılara, turnuvaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Önümüzdeki yıllarda gelenekselleştirilmesi düşünülen turnuvada dereceler şu şekilde oldu:

Minikler; birinci Hamit Arslan, ikinci Yusuf Mirza Kırsoy, üçüncü Mustafa Berat Yalçın.

Küçükler; birinci Osman Enes Kılınç, ikinci Zehra Rüveyda Sağnak, üçüncü Onur Gökşen.

Gençler; birinci Sude Naz Ceren, ikinci Meryem Kabaağaç, üçüncü Eren Kaya.

Büyükler; birinci İsmail Hakkı Dağteki, ikinci Murat Dilek, üçüncü İrfan Bursalı. 

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