11 bin öğrenciye kuru üzüm dağıtılıyor

Elbistan’da anaokulu ve ilkokul çağındaki yaklaşık 11 bin öğrenciye kuru üzüm dağıtımına başlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koordinasyonluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında öğrencilere kuru üzüm dağıtımı başladı.

Anaokulu, uygulama sınıfı ve temel eğitim birinci kademe öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen proje dolayısıyla Elbistan’da 11 bin öğrenciye paketlenmiş kuru üzüm dağıtımı yapılıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen resmi/özel bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla kuru üzüm dağıtıldığını söyledi.

Bayazıt, çocuklara üzüm dağıtımının 25’er gramlık paketler halinde Salı ve Perşembe günleri yapıldığını da sözlerine ekledi.



