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Tarlada buldukları yaralı şahine şefkat eli uzattılar

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde 2 vatandaş tarafından tarlada bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.

Tarlada buldukları yaralı şahine şefkat eli uzattılar

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde tarlaya giden Kürşat Akıl ve Erhan Önat isimli vatandaşlar, arazide çırpınan bir kuş olduğunu fark etti. Yaklaştıklarında şahin olduğunu anladıkları kuşun gözünden ve kanadından yaralandığını fark eden Akıl ve Önat, şahini tedavisinin yapılması için Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim etmek istedi. İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Yahya Marangoz ile irtibata geçen Akıl ve Önat, araçla yaralı şahini alarak Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ne teslim etti.

Yaralı şahinin, tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında ise yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.



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Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah razı olsun. Ne güzel bir davranış.

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