Pınarbaşı’nda genişletme çalışmaları başladı

Elbistan’ın özellikle yaz aylarında vatandaşların en çok yoğunluk oluşturduğu alanların başında gelen Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkında Elbistan Belediyesince genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemizin özellikle yaz aylarında en yoğun olduğu yer olan Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkı’nda genişletme çalışmalarımız başlamıştır. Çalışmalar ile yeni yollar açılarak otopark alanlarında genişleme yapılacaktır. Diğer yandan iki sıra halinde olan kamelyalarımız dört sıra haline dönüştürülecek ve yoğunluğun önüne geçilmesi planlanmaktadır” denildi.

Ceyhan Nehri ve Pınarbaşı ile ilgili daha büyük projelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, “Cennet nehri Ceyhan Irmağının doğduğu yer olan Pınarbaşı hak ettiği değere ve güzelliğe kavuşturmak için belediyemizce elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirebilmeleri sağlamak en büyük hedefimizdir. Önümüzdeki günlerde de Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkı ve Ceyhan Nehrimiz ile ilgili daha büyük projelerimizi de halkımız ile paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.



