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Pınarbaşı’nda genişletme çalışmaları başladı

Elbistan Belediyesi Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkı’nda genişletme çalışmalarına başladı. Çalışmalar ile yeni park alanları ve yeni kamelyalar yapılacak.

Pınarbaşı’nda genişletme çalışmaları başladı

Elbistan’ın özellikle yaz aylarında vatandaşların en çok yoğunluk oluşturduğu alanların başında gelen Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkında Elbistan Belediyesince genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemizin özellikle yaz aylarında en yoğun olduğu yer olan Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkı’nda genişletme çalışmalarımız başlamıştır. Çalışmalar ile yeni yollar açılarak otopark alanlarında genişleme yapılacaktır. Diğer yandan iki sıra halinde olan kamelyalarımız dört sıra haline dönüştürülecek ve yoğunluğun önüne geçilmesi planlanmaktadır” denildi.

Ceyhan Nehri ve Pınarbaşı ile ilgili daha büyük projelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, “Cennet nehri Ceyhan Irmağının doğduğu yer olan Pınarbaşı hak ettiği değere ve güzelliğe kavuşturmak için belediyemizce elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirebilmeleri sağlamak en büyük hedefimizdir. Önümüzdeki günlerde de Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkı ve Ceyhan Nehrimiz ile ilgili daha büyük projelerimizi de halkımız ile paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.

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DERYA 5 gün önce

PINARBAŞI MESİRE ALANI GENİŞLETME ÇALIŞMALARINI OLUMLU BULUYORUM ANCAK YAZ SEZONUNDA PİKNİK ALANINA HER TÜRLÜ MOTORLU TAŞITIN GİRMESİ YASAKLANMALI AYRI BİR YERDE OTOPARK OLUŞTURULMALI ,ŞU AN ARABALARIN GİRDİĞİ YOLLARDA ÇOCUKLARIMIZ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TOP OYNAMALI BİSİKLETE BİNMELİ.VATANDAŞLARIMIZ DA ARABASINDAN PİKNİK YERİNE BİR ZAHMET BİRAZCIK YÜRÜMELİ HEM SPOR DA YAPMIŞ OLURLAR

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Ilhan Duisburg 5 gün önce

Is hani degil de Aman park yapim zaten baska bir sey yapamazsiniz. Insanlara ekmek kapisi lazim degilmi.birde giris ücretli olsun. Görüyom insanlari her izinde ,yiyip yiyip birakiyorlar ortaliga cöplerini birde su Çekirdek kapigi varya hepsinden daha kötü bir görüntü birakiyor, sizce haksizmiyim. Bu güzelim müslüman böylemi olmali , hani temizlik imanin sartiydi.

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hakan 5 gün önce

parkı boş verin pavyonları kaldırın biran önce ramazanda bile açıklar

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Ermre ÖZDEMİR 5 gün önce

Emeği geçen herkese teşekkürler...

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pelin 5 gün önce

sürekli o taraflara yatırım yapın esentepe tepebaşı elbistanın mahallesi değil zaten

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Muhammet 5 gün önce

Aman dikkat! Kaynak zarar görmesin orda piknik yapan insanların kaynak yada çevre umurlarinda değil tavuk pişirip çevreyi pisleyip gidiyorlar.

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elbistan 5 gün önce

sizde kaski gibi suyu kaptırmayaydınız. ! Bir bilene danıştınız mı ? Bakın demedi demeyin...

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Mustafa 5 gün önce

Çok daha temiz olmalı

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