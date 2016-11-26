Kahramanmaraş’ta vatandaşların hava kirliliği isyanı Kahramanmaraş’ta hava kirliliği sıkıntısı nedeniyle bir araya gelen mahalle halkı, yaşanan kirliliğin çözümü için yetkilere çağrıda bulundu.Kahramanmaraş il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı...

Kahramanmaraş’ta hava kirliliği sıkıntısı nedeniyle bir araya gelen mahalle halkı, yaşanan kirliliğin çözümü için yetkilere çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Erkenez Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, hava kirliliğine çevresinde yer alan fabrika bacalarının neden olduğunu iddia ettiler.

Hava kirliği nedeniyle evlerinde maske takarak dolaşmak zorunda kaldıklarını dile getiren mahalle halkı, yaşanan kirlilik nedeniyle sağlık problemlerinin arttığını söyledi.

Mahalle halkı adına açıklama yapan Şaban Özdemir, “Bir insan olarak benim vicdanım sızlıyor. Ben her gün bu kirliliği gördüğümde bu çocuklar aklıma düşüyor. Bu çocuklar yemek yemiyor. Bu çocuklar siyah kurum yiyor. Buna inanın. Eğer inanmıyorlarsa üç belediye başkanımız var. Gelsinler mahallemizde 10 dakikasını ayırsınlar. Gelsinler yaşadığımız durumu kendilerine gösterelim. Vicdanen rahat olurlarsa biz bu duruma devam edelim. Bu durumun devam etmesi durumunda çevremizdeki fabrikaları kapatacağım. Bir gün bir yetkili gelip de sizin derdiniz nedir, bu kirlilik neden kaynaklanıyor? Yoksa bu kirliliğe yaktığımız sobalar mı neden oluyor. Bunu görmesi lazım. Şuandan itibaren sobalarda yanıyor, bakın bu mahallenin haline. Yaşamak doğru değil. Bu çocuklarımıza çok yazık. Bu insanlara çok yazık. Burada yaşayanların insan olduğunu kimse unutmasın. Gariban olabilir ama insandır. Eğer konuşmalarımdan dolayı bana ceza verecekler de buyursun gelsinler” dedi.