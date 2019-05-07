Çevreyi koruma bilincini yaşayarak öğrendiler

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları 2018/2 Çağrısı kapsamında “Çevre Bilinci Geliştirmeye Yönelik Okul Dışı Uygulamalar” isimli projesi ülke genelinde desteklenmesine karar verilen 85 projeden 5 ilçe milli eğitim müdürlüğü içerisinde yer aldı. Projeye, 42 bin 500 TL destek verildi. Projenin başlangıcı, bilim yürüyüşü ile yapıldı. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında “Çevre Bilinci Geliştirmeye Yönelik Okul Dışı Uygulamalar” projesi 5. sınıf 30 öğrenci ve 19 uzman, akademisyen, öğretmen ve mühendis grubu ile 5 gün süreyle gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans salonu aktif öğrenmeyi sağlayacak şekilde etkileşimli bir ortam oluşturularak eğitmen ve öğrenci grubunun atölye çalışmalarını etkin bir şekilde tasarlaması ve uygulaması sağlandı. Ayrıca projede saha çalışmaları ve uygulama bakımından bilim yürüyüşü, röportaj, toprak analizi, su kaynaklarının analizi, ses ölçümleri, çöp toplama faaliyetleri, ağaçlandırma çalışmaları, modelleme, gözlem, kavram haritası, deneyler, koro çalışması, geri dönüşüm uygulamaları, sportif faaliyetler ve sergi çalışması gibi toplamda 35 etkinlik yaparak yaşayarak öğrenme zemininde uygulandı.

İlçede ilk kez uygulanan ve geleceğin sorunu olarak nitelendirilecek çevre kirliliği temalı olmasıyla da önemi bir kat daha artan proje, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın projeye katılan eğitmenlere teşekkür belgesi ve plaket sunması ile son buldu.

























