Başkan Bulut: “Hububatta rekolte kaybı var”

Başkan Bulut, çiftçinin hayal kırıklığı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Çiftçimiz, hububatta bu sene umduğunu bulamayacak” dedi.

Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası’ndaki kıraç arazilerde arpa hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, kıraç arazilerde hububat hasadının başlamasına kısa bir süre kala bölgede kuraklığa bağlı olarak rekolte düşüşü yaşanacağını söyledi.

Sonbahar ve ilkbahar yağışlarının, kıraç arazilerdeki ekinlerin çimlenme ve büyümesini sağladığını ancak yaz yağmurlarının beklenenin altında kalmasıyla birlikte yeşeren ekinlerin tekrar kuruduğunu anlatan Başkan Bulut, “2018’in sonbaharında yağan yağmur, çiftçiyi sevindirmişti. Hububatta çimlenme çok güzel olmuştu. Nisan ayında da çok yoğun yağış aldık. Bu yağışlarla birlikte kıraç arazilere hububattaki sararmayı önlemek için çiftçilerimiz yazlık gübreleri biraz fazla attı. Ekinlerimizin boyu oldukça güzeldi. Kıraç arazilerdeki hububatlar, tıpkı suludaki gibi boyluydu. Hem arpa hem de buğday çok iyi durumdaydı. Fakat umduğumuzu bulamadık gibi bir durumla karşı karşıyayız. Mayıs ayına geldiğimizde yağışlar kesildi. Bu nedenle yeşeren ekinler tekrar kurumaya başladı. Arpalar, başak söktü ama yağış olmadığı için ve kuzey rüzgarlarının azlığı nedeniyle dane dolduramadı. Arazideki incelemelerimizde verimin çok düşük olacağını düşünüyoruz. Buğdayda da aynı durumla karşı karşıyayız. Şuanda firik evresinde ama başaklardaki dane sayısı, bir elin parmaklarını geçmiyor. Çiftçimiz bu sene umduğunu bulamayacak” dedi.

Elbistan Ovası’nda çiftçilerin, su yönünden varlık içinde yokluk yaşadığını vurgulayan Başkan Bulut, barajlar konusuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Çiftçiler olarak hep ümitle yaşıyoruz. İnadına üretim diyoruz. Ama burada bizim yıllar yılı söylediğimiz ve dilimizde tüy bitiren barajlar konusu önem kazanıyor. Su yönünden varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Yetkililer, idareciler sesimizi duymuyor. Elbistan gibi büyük ova statüsündeki bir bölgenin, Hurman Çayı, Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı üzerinde bir barajın olmaması ve sularının tarlalarımıza akmamasını izah edecek bir cümle bulamıyoruz. Bu sularımız boşa akıp gidiyor, biz de bakıyoruz. Bunların üzerine baraj yapılsa, hububatımız kurudu demezdik.

Hububat, milli bir ürün. Kuraklık yaşıyoruz diyoruz ama buğdayı, arpayı ithal etmek zorunda kalacağız. Çiftçiler olarak, ülkemizin buğday ya da arpa ithal etmesine üzülüyoruz. Kendi imkanlarımız var iken; bunu kullanmıyoruz, topraklarımıza barajlardan su veremiyoruz, ardından başka ülkelere döviz verip hububat alıyoruz. Biz inadına üretim diyoruz ama barajlar ve sulama konusunda önümüzü açan yok. Adatepe Barajı’nın suyunu kaç senedir bekliyoruz. Şuanda barajın durumu muamma. Sulama kanalı, ne başlıyor ne de duruyor. Karakuz ve Kavaktepe Barajları’ndan da ses seda yok. Her platformda bunu dile getiriyoruz. Bölgemiz milletvekili, bakanlık yapmış Mahir Ünal Bey’e de bu konuyu ilettik. Büyükyapalak, Akbayır, Küçükyapalak gibi mahallelerimizde yüz binlerce dönüm arazi var. Buralar, kuraklığın en çok yaşandığı yerler.”

Köylünün üretime devam etmesi ve sulama imkanına kavuşması halinde Elbistan’ın 2 kat büyüyeceğini ifade eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, “Niye ülkemiz ihracat değil de ithal ediyor? Bunun suçlusu çiftçi değil. Çiftçi, zararına da olsa üretim yapıyor. Nereye kadar zarar edeceğiz? Köylerde kimse kalmayınca, köylü neden göçüyor deniliyor. Köylü ne yapsın? Rızkını temin edemezse, iş olmazsa ne yapsın. Tarım, kıymetini bilene bacasız fabrikadır. 5-10 sene sonra bunu daha iyi anlar yetkililerimiz. Avrupa gibi tarım sistemi uygulamaya çalışır da o zaman şehre göçen köylüyü köyüne tekrar taşıyabilecek miyiz? Yetkililerimizin Elbistan çiftçisinin feryadını duyması gerekiyor. Kayısıyı don vurdu gitti. Ovadaki yaz ekimlerinde kurt, tırtıl ve böcek mücadelesi yapıldı. O da çiftçiye ek yük getirdi. Barajlarımız yapılırsa Elbistan’ı iki kat daha büyüteceğimize inanıyorum. Tarımı ihmal etmemeliyiz. Tarımdan gelen gelir, Elbistan’da harcanıyor. Bu da Elbistan’ın kazanması demek” şeklinde konuştu.