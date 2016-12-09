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Kahramanmaraş’ta terör örgütüne destekten 8 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta terör örgütü PKK’ya destek olduğu iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK’ya finans desteğinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan A.U., İ.İ., H.H.B., A.T., S.T.,...

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Kahramanmaraş’ta terör örgütüne destekten 8 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta terör örgütü PKK’ya destek olduğu iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK’ya finans desteğinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan A.U., İ.İ., H.H.B., A.T., S.T., S.A., M.U. ile İ.İ. ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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