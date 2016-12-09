Hafif ticari araçtan 4 bin 300 paket kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş’ta durumundan şüphelenilerek, durdurulan hafif ticari araçtan 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep yolu üzerinde 27 KM 963 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Uygulama noktasında aracı durduran polis, araçta yaptığı incelemede motor bölümünde ve zemin döşemesinin altında gizlenmiş vaziyette toplam 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Araçta bulunan İ.B. ile M.E.K. emniyetteki ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep yolu üzerinde 27 KM 963 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Uygulama noktasında aracı durduran polis, araçta yaptığı incelemede motor bölümünde ve zemin döşemesinin altında gizlenmiş vaziyette toplam 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Araçta bulunan İ.B. ile M.E.K. emniyetteki ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.