Hafif ticari araçtan 4 bin 300 paket kaçak sigara çıktı Kahramanmaraş’ta durumundan şüphelenilerek, durdurulan hafif ticari araçtan 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

09 Aralık 2016 Cuma 14:14 Bu haber kez okundu.