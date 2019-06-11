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Elbistan’da Antik Yunan dönemine ait 10 adet sikke ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’nin düzenlediği operasyonda, ön yüzünde Yunan mitolojisi tanrıçası Athena, arka yüzünde ise baykuş tasviri bulunan 10 adet sikke ele geçirildi.

Elbistan’da Antik Yunan dönemine ait 10 adet sikke ele geçirildi
 

Athena Sikkesi olarak adlandırılan paraların ‘Grek Zafer Parası’ olduğu ve savaşlardan sonra ödül olarak dağıtıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir şahsın elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. C.K. isimli şahsın ikametinde arama yapan KOM ekipleri, çelik para kasası içerisinde 10 adet sikke ele geçirdi. Tarihi eserlerle ilgili olarak gözaltına alınan C.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

El konulan sikkelerin ön yüzde Yunan mitoloji tanrıçası Athena başı profilden, arka yüzde baykuş ve AOE ideogramı bulunuyor. 







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